После атаки беспилотников на Невинномысск за медпомощью обратились пять человек
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Невинномысске после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом он уточнил в своём телеграм-канале.
«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал он.
Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Угрозы жизни нет
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