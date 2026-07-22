После атаки беспилотников на Невинномысск за медпомощью обратились пять человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Невинномысске после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом он уточнил в своём телеграм-канале.

«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал он.

Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Угрозы жизни нет