Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ

Wildberries меняет логистические маршруты после серии атак украинских беспилотников на склады компании в российских регионах. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Ким, новая схема должна сократить задержки и сохранить привычное качество работы площадки. Товары будут распределять между уцелевшими и свободными объектами по всей стране. WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставят пострадавшим продавцам трёхмесячную отсрочку по кредитам и займам. Вопрос поддержки крупных предпринимателей рассмотрят индивидуально.