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24 июля, 06:05

Логистический центр загорелся в Твери после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

В посёлке Элеватор в Твери после отражения атаки беспилотников загорелось административное здание логистического центра. Об этом сообщил глава региона Виталий Королёв в своём канале в Максе.

Возгорание произошло минувшей ночью. Подразделения регионального управления МЧС полностью потушили огонь. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы. Специалисты принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности объекта.

Среди работников логистического центра и местных жителей пострадавших нет.

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После атаки БПЛА ВСУ в Тверской области загорелся резервуар нефтебазы

Ранее в Следственном комитете заявили, что при атаке на рынок в Токмаке использовались несколько беспилотников самолётного типа D4 «Батон» с дальностью до 100 километров. Эксперты продолжают изучать последствия удара, а следствие устанавливает украинских командиров, которые могли быть причастны к его организации.

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Владимир Озеров
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