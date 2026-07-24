Логистический центр загорелся в Твери после атаки БПЛА

В посёлке Элеватор в Твери после отражения атаки беспилотников загорелось административное здание логистического центра. Об этом сообщил глава региона Виталий Королёв в своём канале в Максе.

Ранее в Следственном комитете заявили, что при атаке на рынок в Токмаке использовались несколько беспилотников самолётного типа D4 «Батон» с дальностью до 100 километров. Эксперты продолжают изучать последствия удара, а следствие устанавливает украинских командиров, которые могли быть причастны к его организации.