ВСУ атаковали рынок в Токмаке дронами D4 «Батон» с радиусом поражения до 100 км

При атаке на рынок в Токмаке Запорожской области ВСУ использовали несколько беспилотников самолётного типа D4 «Батон» с радиусом поражения до 100 км. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, этот вывод сделан в рамках расследования уголовного дела. Установлено, что для удара были задействованы несколько таких беспилотных летательных аппаратов.

«В рамках уголовного дела об атаке рынка в Токмаке установлено, что для совершения преступления использовались несколько БПЛА самолётного типа D4 «Батон», которые действуют в радиусе до 100 км», — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СК отметил, что специалисты продолжают проводить взрывотехническую экспертизу. Одновременно следствие устанавливает украинских командиров, которые, по версии ведомства, причастны к организации атаки.