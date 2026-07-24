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Регион
24 июля, 05:49

ВСУ атаковали рынок в Токмаке дронами D4 «Батон» с радиусом поражения до 100 км

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

При атаке на рынок в Токмаке Запорожской области ВСУ использовали несколько беспилотников самолётного типа D4 «Батон» с радиусом поражения до 100 км. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, этот вывод сделан в рамках расследования уголовного дела. Установлено, что для удара были задействованы несколько таких беспилотных летательных аппаратов.

«В рамках уголовного дела об атаке рынка в Токмаке установлено, что для совершения преступления использовались несколько БПЛА самолётного типа D4 «Батон», которые действуют в радиусе до 100 км», — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СК отметил, что специалисты продолжают проводить взрывотехническую экспертизу. Одновременно следствие устанавливает украинских командиров, которые, по версии ведомства, причастны к организации атаки.

Число раненных при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 22
Число раненных при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 22

Ранее СК показал кадры разрушений на рынке в Токмаке после атаки двумя беспилотниками Baton, пострадавшим оказали первую помощь помощь. Изначально сообщалось, что в результате удара 5 человек погибли и 18 пострадали. Позже число выросло.

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Дарья Денисова
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