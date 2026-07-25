Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 07:07

Склад Wildberries не пострадал в пожаре после падения БПЛА в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vyshnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vyshnikov

Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге не получил повреждений после падения беспилотника ВСУ. Работу объекта временно приостановили, сообщили в объединённой компании Wildberries и Russ.

До происшествия персонал склада заблаговременно эвакуировали. В компании подчеркнули, что людей вывели в плановом порядке в соответствии с действующими правилами безопасности.

Сейчас площадка не принимает и не обрабатывает товары. Пауза необходима для проверки территории и получения дальнейших указаний от профильных служб.

«Логистический комплекс не пострадал», — заявили в пресс-службе РВБ.

Возобновить работу склада планируют в ближайшее время. После завершения всех проверок объект должен вернуться к штатному режиму.

Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ
Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar