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25 июля, 07:45

«Все под трибуны!» Чемпионат России остановили из-за атаки БПЛА на Урал

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге остановили из-за атаки БПЛА

Обложка © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Обложка © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге временно приостановили из-за атаки беспилотников на город. Об этом сообщила Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Видео © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики

После остановки программы диктор стадиона призвал спортсменов, тренеров, судей и болельщиков срочно перейти в подтрибунные помещения. Люди покинули открытые сектора арены.

«Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — подчеркнули в ВФЛА.

О времени возобновления состязаний организаторы сообщат дополнительно. Чемпионат проходит на стадионе «Калининец» с 23 по 26 июля.

Утром 25 июля режим беспилотной опасности объявили в пяти регионах Уральского федерального округа. После падения обломков дрона в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелась стоянка, расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries не пострадал.

Пожар после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге смогли локализовать
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Андрей Бражников
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