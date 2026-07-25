«Все под трибуны!» Чемпионат России остановили из-за атаки БПЛА на Урал

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге временно приостановили из-за атаки беспилотников на город. Об этом сообщила Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Видео © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики

После остановки программы диктор стадиона призвал спортсменов, тренеров, судей и болельщиков срочно перейти в подтрибунные помещения. Люди покинули открытые сектора арены.

«Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — подчеркнули в ВФЛА.

О времени возобновления состязаний организаторы сообщат дополнительно. Чемпионат проходит на стадионе «Калининец» с 23 по 26 июля.