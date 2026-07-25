«Все под трибуны!» Чемпионат России остановили из-за атаки БПЛА на Урал
Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге остановили из-за атаки БПЛА
Обложка © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге временно приостановили из-за атаки беспилотников на город. Об этом сообщила Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
Видео © Телеграм / Официальный аккаунт Всероссийской федерации лёгкой атлетики
После остановки программы диктор стадиона призвал спортсменов, тренеров, судей и болельщиков срочно перейти в подтрибунные помещения. Люди покинули открытые сектора арены.
«Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — подчеркнули в ВФЛА.
О времени возобновления состязаний организаторы сообщат дополнительно. Чемпионат проходит на стадионе «Калининец» с 23 по 26 июля.
Утром 25 июля режим беспилотной опасности объявили в пяти регионах Уральского федерального округа. После падения обломков дрона в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелась стоянка, расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries не пострадал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.