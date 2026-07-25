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25 июля, 07:38

Пожар после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге смогли локализовать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Пожар, возникший после падения обломков беспилотника на автомобильную стоянку в Екатеринбурге, локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Возгорание произошло в Чкаловском районе города. По предварительным данным, пламя охватило территорию площадью около 300 квадратных метров.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идёт ликвидация последствий», — написал Паслер.

Ранее расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries временно приостановил работу. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, само здание склада повреждений не получило.

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Андрей Бражников
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