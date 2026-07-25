Пожар после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге смогли локализовать

Пожар, возникший после падения обломков беспилотника на автомобильную стоянку в Екатеринбурге, локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Возгорание произошло в Чкаловском районе города. По предварительным данным, пламя охватило территорию площадью около 300 квадратных метров.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идёт ликвидация последствий», — написал Паслер.

Ранее расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries временно приостановил работу. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, само здание склада повреждений не получило.