Пожар после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге смогли локализовать
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Пожар, возникший после падения обломков беспилотника на автомобильную стоянку в Екатеринбурге, локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Возгорание произошло в Чкаловском районе города. По предварительным данным, пламя охватило территорию площадью около 300 квадратных метров.
«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идёт ликвидация последствий», — написал Паслер.
Ранее расположенный поблизости логистический комплекс Wildberries временно приостановил работу. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, само здание склада повреждений не получило.
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