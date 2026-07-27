Персонал Wildberries в Сарапуле покинул рабочие места в целях безопасности

В Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Информация об этом поступила от пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ).

Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Представители компании не уточняют причины, вызвавшие необходимость столь решительных мер, однако подчеркивают, что приоритетом является жизнь и здоровье работников.

На текущий момент деятельность логистического узла в Сарапуле приостановлена. Информации о пострадавших, каких-либо происшествиях на территории или возможных угрозах от официальных ведомств пока не поступало. Ситуация находится на контроле у руководства компании, которое обещает предоставить дополнительные данные после завершения проверочных мероприятий.

Напомним, в Удмуртской Республике развернулась операция по отражению массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Бречалов охарактеризовал текущую ситуацию как «самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики».