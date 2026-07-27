Персонал Wildberries в Сарапуле покинул рабочие места в целях безопасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark
В Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Информация об этом поступила от пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ).
Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Представители компании не уточняют причины, вызвавшие необходимость столь решительных мер, однако подчеркивают, что приоритетом является жизнь и здоровье работников.
На текущий момент деятельность логистического узла в Сарапуле приостановлена. Информации о пострадавших, каких-либо происшествиях на территории или возможных угрозах от официальных ведомств пока не поступало. Ситуация находится на контроле у руководства компании, которое обещает предоставить дополнительные данные после завершения проверочных мероприятий.
Напомним, в Удмуртской Республике развернулась операция по отражению массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Бречалов охарактеризовал текущую ситуацию как «самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.