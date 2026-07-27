В Удмуртии утром 27 июля отражают массированную атаку беспилотников

В Удмуртской Республике развернулась операция по отражению массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Бречалов охарактеризовал текущую ситуацию как «самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики».

Средства противовоздушной обороны приступили к нейтрализации воздушных целей. Руководитель субъекта РФ подтвердил, что ликвидация угроз продолжается, при этом опасность для территории по-прежнему сохраняется.

По предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв. В официальных сообщениях подчеркивается отсутствие пострадавших в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июля российские силы ПВО уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа, отражая атаку с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря. Налёт затронул 11 регионов России, но все цели были успешно перехвачены.