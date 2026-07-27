Никаких шансов: Наша ПВО смела 276 дронов ВСУ сокрушительными ударами

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт. В общей сложности нейтрализовано 276 аппаратов самолётного типа.

Массированная атака охватила обширную географию: от Крыма и Краснодарского края до Нижегородской и Ярославской областей. Также перехваты зафиксированы над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Минобороны подчеркнули, что дежурными средствами ликвидированы объекты над территорией Белгорода, Брянска, Воронежа, Москвы и других субъектов Федерации. Под удар попали даже удалённые регионы вроде Татарстана и Удмуртии.

Подобный размах действий противника свидетельствует о попытке истощить защитный потенциал страны. Однако оперативная работа расчётов позволила купировать угрозу без серьёзных последствий для инфраструктуры.

Сейчас профильные службы оценивают обстановку на местах падения обломков. Военные эксперты отмечают, что плотность огня демонстрирует высокую готовность комплексов к подобным вызовам в любое время суток.

В результате атаки два мирных жителя Ростова-на-Дону погибли, ещё пять человек ранены. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии — среди них подросток.