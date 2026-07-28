Решение Wildberries о компенсациях заслуживает высокой оценки, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries и выплатами компенсаций пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана этого делать.

«Эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении оказывать такую помощь селлерам и тем, кто имел свои товары на складах, хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это заслуживает высокой оценки», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что часть складских площадей и товаров удалось сохранить после ночной атаки на логистические комплексы компании. По её словам, удары пришлись по объектам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе, сотрудников успели эвакуировать. Сейчас компания занимается устранением последствий и перераспределением уцелевшей продукции.