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28 июля, 09:58

Решение Wildberries о компенсациях заслуживает высокой оценки, заявили в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries и выплатами компенсаций пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана этого делать.

«Эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении оказывать такую помощь селлерам и тем, кто имел свои товары на складах, хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это заслуживает высокой оценки», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято.

Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ
Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что часть складских площадей и товаров удалось сохранить после ночной атаки на логистические комплексы компании. По её словам, удары пришлись по объектам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе, сотрудников успели эвакуировать. Сейчас компания занимается устранением последствий и перераспределением уцелевшей продукции.

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Дарья Денисова
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