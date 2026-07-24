Татьяна Ким: Wildberries сохранил часть складов и товаров после ночной атаки

Часть складских площадей и товаров удалось сохранить после ночной атаки на логистические комплексы Wildberries. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.

По её словам, удары пришлись по объектам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Сотрудников оперативно вывели с территории всех площадок.

«Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала Ким в Telegram.

Сейчас специалисты устраняют последствия произошедшего. Компания перераспределяет уцелевшую продукцию между другими объектами, чтобы сохранить стабильные поставки и снизить возможные потери партнёров.