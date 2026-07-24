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24 июля, 09:23

Татьяна Ким: Wildberries сохранил часть складов и товаров после ночной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Часть складских площадей и товаров удалось сохранить после ночной атаки на логистические комплексы Wildberries. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.

По её словам, удары пришлись по объектам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Сотрудников оперативно вывели с территории всех площадок.

«Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала Ким в Telegram.

Сейчас специалисты устраняют последствия произошедшего. Компания перераспределяет уцелевшую продукцию между другими объектами, чтобы сохранить стабильные поставки и снизить возможные потери партнёров.

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За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 50 украинских беспилотников. После атаки на гражданские объекты Следственный комитет возбудил дело о теракте: в Новосаратовке вспыхнули склады логистического центра, трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что украинские дроны прилетели из Прибалтики.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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