Татьяна Ким: Wildberries сохранил часть складов и товаров после ночной атаки
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Часть складских площадей и товаров удалось сохранить после ночной атаки на логистические комплексы Wildberries. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.
По её словам, удары пришлись по объектам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Сотрудников оперативно вывели с территории всех площадок.
«Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала Ким в Telegram.
Сейчас специалисты устраняют последствия произошедшего. Компания перераспределяет уцелевшую продукцию между другими объектами, чтобы сохранить стабильные поставки и снизить возможные потери партнёров.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 50 украинских беспилотников. После атаки на гражданские объекты Следственный комитет возбудил дело о теракте: в Новосаратовке вспыхнули склады логистического центра, трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что украинские дроны прилетели из Прибалтики.
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