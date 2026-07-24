Прибалтика открыла дронам ВСУ небо для атаки на склады в Ленобласти

Атаковавшие Ленинградскую область украинские беспилотники могли проникнуть в Россию через воздушное пространство стран Прибалтики. Такую версию выдвинул Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации считают, что подобные налёты продолжатся, пока ущерб от ответных действий не станет для Киева значительно серьёзнее последствий его собственных атак.

На этом фоне аналитики предложили сосредоточить внимание на ключевых узлах украинской энергетической системы. По их мнению, нынешняя тактика не заставляет киевские власти отказаться от ударов по российским регионам.

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки на гражданские объекты Ленобласти. В Новосаратовке загорелись склады логистического центра, три человека получили травмы, а следователи начали осмотр мест происшествий и сбор обломков дронов.