В Ленобласти в результате атаки БПЛА обрушились конструкции склада птицефабрики
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По данным губернатора Александра Дрозденко, в Ленинградской области после попадания беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». Информации о пострадавших нет.
«Также в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий. В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области после удара беспилотника Вооружённых сил Украины загорелись склады. В результате атаки пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.
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