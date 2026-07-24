В Ленобласти в результате атаки БПЛА обрушились конструкции склада птицефабрики

По данным губернатора Александра Дрозденко, в Ленинградской области после попадания беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». Информации о пострадавших нет.

«Также в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.