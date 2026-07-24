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Регион
24 июля, 03:05

В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

Деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи в Петербурге временно приостановлена, заявили в пресс-службе центра.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — уточнила пресс-служба.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжают отражать атаку. Губернатор Александр Дрозденко не уточнил, в каких районах военные перехватили беспилотники. Информации о пострадавших и возможных повреждениях объектов пока нет.

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Алена Пенчугина
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