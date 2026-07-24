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24 июля, 01:56

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом проинформировали в канале оповещения жителей города в мессенджере «Макс».

В сообщении говорится, что на территории Петербурга действует опасность, связанная с атаками беспилотников. Также жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.

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Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил местный губернатор Александр Дрозденко, системы перехватили уже 11 дронов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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