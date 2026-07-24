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24 июля, 00:32

В ходе отражения атаки 24 июля над Ленобластью уничтожено 11 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Александр Дрозденко сообщил в «Максе», что в Ленинградской области силы ПВО ведут работу по уничтожению БПЛА. Сбито уже 11 аппаратов.

«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

В Симферополе эвакуировали сортировочный центр
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Ранее две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. В посёлке Октябрьский прилетевший боеприпас ранил женщину в ногу. Пострадавшую доставили в районную больницу. Также повреждён автобус. В Шебекине при отражении атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Мужчину в Шебекинскую ЦРБ довезли бойцы самообороны. Ещё одной женщине медпомощь потребовалась после удара дрона по коммерческому объекту в Белгороде.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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