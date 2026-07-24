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24 июля, 03:55

Три человека ранены при атаке украинских БПЛА по складам в Ленинградской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области после удара беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелись склады. В результате атаки пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести, все доставлены в больницу. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, зафиксировано обрушение конструкций складского здания птицефабрики «Северная» в Синявино (Кировский район). Жертв и пострадавших нет.

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Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий.

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Алена Пенчугина
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