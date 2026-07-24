В Ленобласти сбили 59 дронов ВСУ за ночь, угроза атаки БПЛА отменена

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 59 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Как сообщил местный губернатор Александр Дрозденко, угроза атаки дронов была отменена.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий.