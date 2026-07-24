В аэропорту Пулково задержали и отменили вылет около 25 авиарейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержаны или отменены около 25 рейсов на вылет. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Часть бортов отправят позже обычного — среди направлений Пермь, Омск, Сыктывкар, Анталья, Казань, Владикавказ, Ижевск, Нижнекамск, Махачкала и Сочи. Несколько рейсов сняли с вылета, в том числе в Стамбул, Москву и Краснодар.

Росавиация в 01:46 мск ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.