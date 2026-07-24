В ночь на 24 июля ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ в небе над Калужской областью

В ночное время над территорией Калужской области средствами ПВО были сбиты 17 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале сообщил, что, по предварительной информации, жертв и повреждений инфраструктуры нет.