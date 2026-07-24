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24 июля, 04:16

В ночь на 24 июля ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ в небе над Калужской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночное время над территорией Калужской области средствами ПВО были сбиты 17 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале сообщил, что, по предварительной информации, жертв и повреждений инфраструктуры нет.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы», — написал он.

В Самаре 24 июля приостановили движение наземного общественного транспорта
В Самаре 24 июля приостановили движение наземного общественного транспорта

Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий. В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области после удара беспилотника Вооружённых сил Украины загорелись склады. В результате атаки пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.

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Алена Пенчугина
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