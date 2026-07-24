В Самаре 24 июля приостановили движение наземного общественного транспорта

В Самаре ввели временные ограничения на движение общественного транспорта на фоне объявления ракетной опасности. Об этом проинформировал глава города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — говорится в сообщении.

Глава города напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию фотографий и видеозаписей с беспилотниками и военной техникой, так как это помогает Вооружённым силам Украины (ВСУ) координировать действия. Он также призвал горожан не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные сообщения.

Ранее была объявлена ракетная опасность в Чувашской Республике, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях, а также в Татарстане. Власти регионов призвали жителей соблюдать меры безопасности. Глава Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что при ракетной опасности следует действовать так же, как при угрозе атаки БПЛА. В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников. Также жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.