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Регион
24 июля, 06:00

СК завёл дело о теракте из-за атаки ВСУ по логистическому центру в Ленобласти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о после ночной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Ленинградской области. Действия квалифицировали как террористический акт.

По данным следствия, удар был нанесён в ночь на 24 июля. Одной из целей стал логистический центр во Всеволожском районе. В деревне Новосаратовка после попадания дрона загорелись склады. Три человека получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу.

Городские службы приступили к ликвидации последствий атаки. Следователи и криминалисты осматривают места происшествий. Специалисты изымают фрагменты аппаратов и другие вещественные доказательства. По найденным обломкам назначат судебные экспертизы. СК намерен установить причастных к организации и исполнению налёта и дать их действиям уголовно-правовую оценку.

В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров
В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжают отражать атаку. Беспилотники также поразили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в Петербурге.

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Андрей Бражников
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