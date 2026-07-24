В Х5 назвали фейком сообщения о горящем складе в промзоне Уткина Заводь

Склад компании Х5 в промышленной зоне Уткина Заводь в Ленобласти не пострадал и продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя данные о пожаре на территории объекта после атаки беспилотников.

«Информация не соответствует действительности. Объект не пострадал и продолжит работать в штатном режиме», — заявили ТАСС в Х5.

Напомним, что за ночь силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 50 украинских беспилотников. После налёта на гражданские объекты СК возбудил дело о теракте: в Новосаратовке загорелись склады логистического центра, трое пострадавших были госпитализированы, а следователи приступили к осмотру территории и сбору обломков дронов.