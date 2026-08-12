Путин: Конфликтный потенциал растёт в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Напряжённость усиливается не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике, в том числе вокруг Северного морского пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во время учений Тихоокеанского флота.

Президент отметил, что конфликтный потенциал в АТР продолжает расти, а схожие процессы затрагивают и северные территории.

«Кстати, нагнетается напряжённость и в соседней, уже упоминавшейся здесь Арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути», — сказал глава государства.

При этом политик подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с другими странами в Арктике и готова совместно использовать преимущества Севморпути. По его словам, такое сотрудничество должно строиться на действующих нормах международного морского права.

В апреле Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми заинтересованными странами в Арктике. При этом президент подчёркивал, что Москва намерена защищать собственные национальные интересы на фоне усиливающейся геополитической конкуренции в регионе. Кроме того, в июле глава государства отметил, что присутствие там российских Вооружённых сил необходимо для безопасности страны.