Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:06

Путин: Конфликтный потенциал растёт в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Напряжённость усиливается не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике, в том числе вокруг Северного морского пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во время учений Тихоокеанского флота.

Президент отметил, что конфликтный потенциал в АТР продолжает расти, а схожие процессы затрагивают и северные территории.

«Кстати, нагнетается напряжённость и в соседней, уже упоминавшейся здесь Арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути», — сказал глава государства.

При этом политик подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с другими странами в Арктике и готова совместно использовать преимущества Севморпути. По его словам, такое сотрудничество должно строиться на действующих нормах международного морского права.

Путин: Россия приумножит свои богатства благодаря Арктике
Путин: Россия приумножит свои богатства благодаря Арктике

В апреле Путин заявил о готовности России сотрудничать со всеми заинтересованными странами в Арктике. При этом президент подчёркивал, что Москва намерена защищать собственные национальные интересы на фоне усиливающейся геополитической конкуренции в регионе. Кроме того, в июле глава государства отметил, что присутствие там российских Вооружённых сил необходимо для безопасности страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar