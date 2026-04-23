Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами. При этом, по его словам, Россия будет защищать свои национальные интересы в этом регионе Это заявление прозвучало на совещании с членами правительства, где основной темой стали развитие Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Путин подчеркнул, что вокруг Арктики усиливается геополитическая конкуренция и борьба за позиции.

«Мы готовы к сотрудничеству — не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству — со всеми заинтересованными странами», — подчеркнул российский лидер.

Арктика для России — не только вопрос безопасности, но и крупный транспортный и ресурсный проект. Власти связывают с регионом развитие портов, железных дорог, аэропортов и Северного морского пути, который должен стать одной из ключевых артерий для торговли.