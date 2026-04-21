Субмарины и датчики подо льдом: Bloomberg назвал центр подводной борьбы России и НАТО

Пока внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке, Россия и страны НАТО наращивают соперничество в море, и его центром становится Арктика. Об этом пишет Bloomberg, сравнивая ситуацию с подводным противостоянием времён Холодной войны.

По данным издания, ключевую роль в этом играют российские атомные подводные лодки. Вице-адмирал Норвегии Рун Андерсен назвал их «самым мощным проявлением» растущей морской силы России и подчеркнул, что подводные силы являются приоритетным направлением.

Отмечается, что с начала 2000-х годов Россия активно восстанавливает военно-морской флот, уделяя особое внимание подлодкам. Это, в свою очередь, вызывает усиление активности НАТО, в первую очередь со стороны Великобритании и Норвегии.

В статье говорится, что объединённый штаб ВС Норвегии в Арктике играет всё более важную роль в учениях альянса по отслеживанию подводных лодок Северного флота России. Речь идёт о мониторинге их перемещений — от Кольского полуострова в сторону Северной Атлантики, а также под ледовым покровом.

Для этого используются данные с многочисленных датчиков — как на морском дне, так и в космосе. Собранная информация анализируется на предмет возможных угроз и аномалий.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не имеющий аналогов ледокол «Лидер» будет достроен в 2030 году. Президент России отметил многолетнее лидерство страны в освоении Арктики, обратив внимание на уникальность российского ледокольного флота.