На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России обозначил причины присутствия армии в заполярных широтах. Глава государства подчеркнул, что дислокация наших войск в этом регионе не направлена против каких-либо третьих стран, а служит исключительно обеспечению национальных интересов.

Владимир Путин напомнил о масштабной программе развития арктических территорий, которая включает не только военный компонент, но и социальную инфраструктуру. В ключевых городах зоны Крайнего Севера ведётся работа по благоустройству и созданию комфортных условий для проживания людей.

«Мы уже целую программу наработали и будем это делать дальше: создание условий для того, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется в виду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа. И, безусловно, наличие там наших Вооружённых сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, — очень важная составляющая всей работы в Арктике», — подчеркнул он.

Российский лидер также обратил внимание на стратегическое значение Северного морского пути для обороноспособности страны. Именно через эту акваторию проходят траектории полёта баллистических ракет и маршруты патрулирования отечественных субмарин.

«Трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь, там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже. У нас освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать, очень важный с точки зрения экономических интересов», — отметил российский лидер.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и её союзники по НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, и механизмы предотвращения инцидентов на море 1990 года не работают в полную силу из-за действий Осло и блока. Он отметил, что серьёзный военный диалог по безопасности в регионе отсутствует, поскольку Норвегия придерживается конфронтационного курса Запада, направленного на стратегическое поражение России.