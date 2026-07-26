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Регион
26 июля, 15:53

Путин: Россия приумножит свои богатства благодаря Арктике

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Богатства России будут прирастать Арктическим регионом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.

Глава государства напомнил известные слова Михаила Ломоносова о Сибири и провёл историческую параллель. По его оценке, сегодня без всякого преувеличения можно говорить о том, что центром приращения национального достояния становится именно Крайний Север.

Путин подчеркнул, что этот макрорегион уже освоен и работа по его дальнейшему развитию будет продолжена. Он назвал Заполярье крайне важным с точки зрения экономических интересов страны.

Российский лидер акцентировал внимание на колоссальных ресурсах арктической зоны. Он признал, что на данный момент даже сложно измерить количество и оценить в деньгах запасы полезных ископаемых, которыми богата эта территория.

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Владимир Путин отдельно обозначил ключевые принципы освоения арктических территорий, сделав акцент на крайней уязвимости местной природы. Он подчеркнул, что экономическая деятельность в Заполярье должна вестись предельно аккуратно и опираться исключительно на новейшие технологические решения, которые уже применяют российские компании при добыче ресурсов. В международном плане президент исключил намерения Москвы создавать напряжённость в регионе и подтвердил готовность к совместной работе.

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Юрий Лысенко
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