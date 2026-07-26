Путин приказал ВМФ эффективно прикрывать российский торговый флот от пиратов

Военно-морской флот России должен эффективно обеспечивать безопасность отечественных торговых судов от нападений в международных водах. Об этом заявил президент Владимир Путин в День ВМФ.

Глава государства подчеркнул, что морякам необходимо уделять особое внимание защите гражданского судоходства. Путин отметил, что при попытках захвата российских кораблей следует действовать аккуратно, но решительно. Подобные нападения глава государства сравнил с пиратством, которому необходимо давать жёсткий отпор.

«Поэтому мы с вами понимаем друг друга, и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота», — сказал президент.

Президент прибыл в Санкт-Петербург, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах.