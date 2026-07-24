ЕС узаконил кражу российской нефти с захваченных танкеров

Европейский союз разрешил странам-участницам продавать конфискованную российскую нефть без перечисления выручки прежним владельцам, то есть Москве. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России.

Согласно новым поправкам, государства ЕС после завершения процедуры изъятия энергоресурсов, например, с задержанных танкеров, смогут вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьим лицам и не возвращать полученные средства российским собственникам. Одновременно разрешено временное хранение грузов с захваченных танкеров на территории объединения и помещение их в таможенный режим свободной зоны.

В Москве уже заявили, что не признают санкционные ограничения Евросоюза. Российские власти неоднократно называли задержания танкеров и обсуждение конфискации грузов нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности, подчеркивая их противоречие нормам международного права.

Ранее сообщалось, что Евросоюз зафиксировал ценовой потолок на российскую нефть на отметке 44 доллара за баррель, приостановив его автоматическую корректировку до середины июля 2027 года. В Совете ЕС пояснили, что мера направлена на ограничение доходов Москвы в условиях роста цен на энергоносители, который в Брюсселе связывают с перекрытием Ормузского пролива.