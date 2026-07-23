ЕС сохранил потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель

Евросоюз сохранил предельную стоимость российской нефти на уровне 44 долларов за баррель. Автоматический пересмотр этого показателя приостановлен до 15 июля 2027 года.

«Этот пакет приостанавливает обновление потолка цен на нефть до 15 июля 2027 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

В Брюсселе утверждают, что решение должно ограничить доходы России на фоне роста стоимости энергоносителей. Власти объединения связали ситуацию на рынке с закрытием Ормузского пролива, однако предусмотрели промежуточную проверку необходимости этой меры.

Одновременно ЕС расширил санкционный перечень судов ещё на 41 позицию. Речь идёт о танкерах из третьих стран, которые европейские власти связывают с перевозкой российской нефти в обход ценового ограничения.

Всего под рестрикциями теперь находятся 673 судна. Им запрещён доступ в порты Евросоюза и предоставление ряда услуг, связанных с морскими перевозками. Ограничения вошли в 21-й пакет санкций. Он также затрагивает нефтеперерабатывающие предприятия, банки, криптовалютные платформы, порты и аэропорты, сотрудничающие с Россией.