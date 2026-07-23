Греция блокировала санкции ЕС против СПГ из РФ ради бизнеса, заявил аналитик

Греция тормозила принятие очередного пакета антироссийских ограничений, поскольку новые санкции ударили бы по её собственному бизнесу. Об этом рассказал эксперт в сфере ТЭК Игорь Юшков.

По его словам, Брюссель намеревался ввести полный запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа. Однако против выступила компания Dynagas, сумевшая пролоббировать для себя исключение из общего правила.

Эта греческая фирма совместно с китайскими партнёрами владеет пятью арктическими газовозами, задействованными в проекте «Ямал СПГ». Специфика этих судов такова, что за пределами ледовой зоны они попросту неэффективны. Лишившись российского контракта, компания понесла бы колоссальные убытки, поэтому Афины предпочли встать на защиту национальных интересов, заблокировав согласование санкций.

Сегодня стало известно, что Брюссель пошёл на уступки Греции при согласовании 21-го пакета санкций против России и отказался от полного запрета на морскую перевозку российского сжиженного природного газа. Послы стран ЕС одобрили пакет в урезанном виде, сохранив право крупнейшего в Евросоюзе оператора СПГ-перевозок на транспортировку российского газа в третьи страны. Ожидается, что до конца дня документ будет утверждён Советом ЕС и вступит в силу.