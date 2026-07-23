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Регион
23 июля, 07:37

Евросоюз пошёл на уступки Греции при согласовании 21-го пакета санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lichtwolke

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lichtwolke

Евросоюз пошел на уступки Греции при согласовании 21-го пакета санкций против России и отказался от полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, послы стран ЕС согласовали новый пакет ограничительных мер в сокращенном варианте. В результате крупнейший в Евросоюзе оператор морских перевозок СПГ — Греция — сможет продолжить транспортировку российского газа в третьи страны.

Источник ТАСС уточнил, что до конца дня 21-й пакет санкций должен быть окончательно утвержден Советом ЕС. После этого ограничения официально вступят в силу.

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Напомним, что ранее постпредам стран Евросоюза не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала документ. Афины не устроили ограничения на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны. А идею ограничить импорт трески и минтая не одобрили Франция и Германия. Позже СМИ сообщили, что пакет всё же был согласован.

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Александра Вишнякова
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