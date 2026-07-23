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23 июля, 07:16

Послы стран ЕС всё же согласовали 21-й пакет санкций, несмотря на разногласия

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Послы стран ЕС всё же согласовали 21-й пакет санкций, по которому было много разногласий, сообщает «Радио Свобода»* со ссылкой на еврочиновника. Однако официально он пока не утверждён.

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Напомним, что ранее постпредам стран Евросоюза не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала документ. Афины не устроили ограничения на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны. А идею ограничить импорт трески и минтая не одобрили Франция и Германия.

* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.

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Александра Вишнякова
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