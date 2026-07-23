Послы стран ЕС всё же согласовали 21-й пакет санкций, несмотря на разногласия
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Послы стран ЕС всё же согласовали 21-й пакет санкций, по которому было много разногласий, сообщает «Радио Свобода»* со ссылкой на еврочиновника. Однако официально он пока не утверждён.
Напомним, что ранее постпредам стран Евросоюза не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала документ. Афины не устроили ограничения на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны. А идею ограничить импорт трески и минтая не одобрили Франция и Германия.
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