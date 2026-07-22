Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал трудности вокруг согласования 21-го пакета санкций против России с растущими рисками для самих стран Евросоюза. Представитель Кремля отметил, что прежние ограничения уже косвенно ударили по европейским налогоплательщикам и компаниям.

«До сих пор вводимые против РФ санкции — мы считаем их незаконными — косвенно били по Европе, её налогоплательщикам и бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые будут прямо бить по интересам целого ряда стран — участников ЕС. И это гораздо больнее. Отсюда и противоречия, которые мы наблюдаем», — сказал Песков.

Именно опасения за собственный бизнес и ключевые отрасли, по мнению Кремля, мешают европейским государствам договориться. При этом пространство для новых шагов у Брюсселя постепенно сокращается.

Напомним, что послы Евросоюза ранее не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских ограничений. Споры вызвали запрет на морские услуги при перевозке нефти из РФ и новые меры против российского СПГ.