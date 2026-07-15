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15 июля, 16:07

Источник: Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

ИИ-иллюстрация: создано с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано с использованием ChatGPT (OpenAI)

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщил нашим коллегам из ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, переговоры по новым ограничениям завершились без результата. Обсуждение решено продолжить на следующей неделе.

Какие именно положения вызвали разногласия между странами ЕС, источник не уточнил.

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До достижения компромисса пакет не сможет перейти к окончательному утверждению. Для принятия санкций требуется согласие всех государств объединения.

Официальных заявлений по итогам встречи пока не поступало.

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Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России 9 июня. В него предложили включить новые ограничения для энергетики, банковского сектора, торговли и криптовалютных платформ, а также расширить списки физических лиц, компаний и судов, которые в ЕС связывают с обходом прежних мер. Среди наиболее спорных пунктов оказались запрет на морские услуги при перевозке российской нефти и ужесточение ограничений в отношении российского СПГ. Для утверждения пакета требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза.

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Марина Фещенко
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