Источник: Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщил нашим коллегам из ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, переговоры по новым ограничениям завершились без результата. Обсуждение решено продолжить на следующей неделе.

Какие именно положения вызвали разногласия между странами ЕС, источник не уточнил.

До достижения компромисса пакет не сможет перейти к окончательному утверждению. Для принятия санкций требуется согласие всех государств объединения.

Официальных заявлений по итогам встречи пока не поступало.

Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России 9 июня. В него предложили включить новые ограничения для энергетики, банковского сектора, торговли и криптовалютных платформ, а также расширить списки физических лиц, компаний и судов, которые в ЕС связывают с обходом прежних мер. Среди наиболее спорных пунктов оказались запрет на морские услуги при перевозке российской нефти и ужесточение ограничений в отношении российского СПГ. Для утверждения пакета требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза.