«Я это сделаю»: Болгарский премьер готов заблокировать новые санкции ЕС против России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на очередной пакет антироссийских санкций. Такое обещание глава правительства дал, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, которые встретили его слова аплодисментами.

Причиной для обсуждения стала возможность включения в ограничительные списки Евросоюза патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

Радев подчеркнул, что не просто рассматривает вариант с блокировкой, а непременно воспользуется этим правом, если меры затронут национальные интересы. По его словам, решение будет продиктовано исключительно защитой болгарской экономики.

Ранее, в середине июня, на саммите ЕС политик уже предупреждал о недопустимости шагов, несущих риски для его страны. Тогда же он отметил, что окончательное обсуждение ограничений намечено на июльское заседание Совета министров иностранных дел сообщества.

Напомним, ЕК намерена ввести санкции против патриарха Кирилла. Это уже не первая попытка. В 2022 году такую инициативу заблокировала Венгрия.