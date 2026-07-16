FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за компании Dynagas

Попытка Евросоюза утвердить 21-й пакет санкций против России вновь столкнулась с препятствием. На этот раз причиной разногласий стала позиция Греции, отказавшейся поддержать запрет на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Из-за этого согласование всего пакета пришлось отложить ещё как минимум на неделю, сообщает Financial Times.

«Греция выступает против нового раунда санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas, судоходную компанию, принадлежащую греческому магнату Джорджу Прокопиу, которая специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству сжиженного природного газа в Арктическом регионе», — пишет издание.

Греческий посол при ЕС предупредил коллег: введение новых ограничений фактически уничтожит бизнес перевозчика. Именно этот аргумент стал главным во время обсуждения. Новые меры требуют единогласного одобрения всех стран сообщества.

По информации морского портала Equasis, под управлением Dynagas находятся 27 газовозов. В их числе — девять судов ледового класса Arc7, предназначенных для круглогодичной работы в Арктике. С начала 2025 года суда Dynagas перевезли свыше 10 млн тонн российского сжиженного природного газа. Для этого компания задействовала 11 газовозов, которые за указанный период выполнили 144 рейса.

Во время переговоров греческая сторона настаивала, что специализированные суда Arc7 невозможно без серьёзных потерь перевести на другие маршруты. По словам источников издания, в случае вступления запрета в силу владельцу пришлось бы продавать дорогостоящие газовозы незападным компаниям. Стоимость каждого такого судна оценивается примерно в 300 млн долларов.

Ранее послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Они решили продолжить обсуждение на следующей неделе. Подробности разногласий между странами ЕС пока неизвестны. До достижения компромисса пакет не утвердят. Для этого нужно согласие всех стран-участниц ЕС.