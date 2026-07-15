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15 июля, 16:16

Минфин США ввёл санкции против двух россиян и компании Avratek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Минфин США ввёл санкции против двух граждан России и российской компании Avratek. Ограничения были объявлены под предлогом мер по борьбе с терроризмом.

Как следует из уведомления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под санкции попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина. Кроме того, в американский список включили гражданку Италии, гражданина Ирана, а также компании из РФ (Avratek), Ирана и Нигерии.

В Вашингтоне заявили, что новые ограничения связаны с деятельностью, которую американские власти рассматривают как «угрозу безопасности».

Подробности претензий к российским гражданам и компании Avratek в сообщении Минфина США не раскрываются.

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Полина Никифорова
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