Минфин США ввёл санкции против двух россиян и компании Avratek

Минфин США ввёл санкции против двух граждан России и российской компании Avratek. Ограничения были объявлены под предлогом мер по борьбе с терроризмом.

Как следует из уведомления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под санкции попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина. Кроме того, в американский список включили гражданку Италии, гражданина Ирана, а также компании из РФ (Avratek), Ирана и Нигерии.

В Вашингтоне заявили, что новые ограничения связаны с деятельностью, которую американские власти рассматривают как «угрозу безопасности».

Подробности претензий к российским гражданам и компании Avratek в сообщении Минфина США не раскрываются.

Ранее Минфин США ввёл санкции против крупнейшей иранской криптобиржи. Американские чиновники заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всех криптовалютных операций в Иране. Это произошло несмотря на ранее введённые ограничения.