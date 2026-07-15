Минфин США ввёл санкции против двух россиян и компании Avratek
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10
Минфин США ввёл санкции против двух граждан России и российской компании Avratek. Ограничения были объявлены под предлогом мер по борьбе с терроризмом.
Как следует из уведомления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под санкции попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина. Кроме того, в американский список включили гражданку Италии, гражданина Ирана, а также компании из РФ (Avratek), Ирана и Нигерии.
В Вашингтоне заявили, что новые ограничения связаны с деятельностью, которую американские власти рассматривают как «угрозу безопасности».
Подробности претензий к российским гражданам и компании Avratek в сообщении Минфина США не раскрываются.
Ранее Минфин США ввёл санкции против крупнейшей иранской криптобиржи. Американские чиновники заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всех криптовалютных операций в Иране. Это произошло несмотря на ранее введённые ограничения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.