США иначе не умеют: В «мирном арсенале» Трампа остался только один рычаг воздействия

Соединённые Штаты по-прежнему рассматривают рестрикции как самый действенный рычаг воздействия в отсутствие военных действий. Об этом заявил бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

В беседе с «Ридусом» он напомнил, что американская сторона накопила солидный опыт введения как первичных, так и вторичных пошлин. Новый законопроект, по его оценке, вполне способен запустить серьёзные торговые барьеры для Индии и Китая — ключевых покупателей российских энергоносителей.

При этом Пекин выступает главным конкурентом Вашингтона, а Нью-Дели далеко не всегда синхронизирует свой курс с американским. По словам политолога, иных рычагов мирного времени, помимо ограничительных мер, у администрации президента США Трампа фактически не осталось.

Вместе с тем эксперт предостерёг от иллюзий, что пошлины смогут молниеносно выдавить российские нефть и газ с азиатских рынков. Сами Соединённые Штаты критически зависят от товарооборота с КНР, поэтому заградительные тарифы бьют и по ним.

Тем не менее подобное давление неизбежно окажет негативное влияние на российскую экономику, резюмировал Гарбузов. Инструмент остаётся обоюдоострым, но пока без него в Вашингтоне обходиться не умеют.

Ранее в ИМЭМО РАН заявили, что администрация Дональда Трампа оказалась в положении, когда прежний внешнеполитический подход себя исчерпал, а новый ещё не выработан. По его словам, все манёвры Белого дома изначально сводились к одному сценарию — молниеносно войти, заключить сделку и тут же выйти из игры, но быстро договориться не вышло ни по одному ключевому направлению, а вести долгую позиционную борьбу команда пока не научилась.