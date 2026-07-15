«Быстро не получилось»: Трамп оказался во внешнеполитическом тупике на всех направлениях

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с тем, что прежние внешнеполитические лекала перестали работать, а новых пока попросту нет. Об этом заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.

По его словам, изначально все инициативы Белого дома строились по единому шаблону: стремительное появление, заключение сделки и немедленный выход из проблемы. Однако молниеносно договориться ни по одному ключевому направлению не вышло, а вести долгую позиционную игру там пока не научились.

Касаясь эскалации на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что динамика напряжённости сохранилась даже после предварительных договорённостей с Тегераном. Иран, по его мнению, наращивает давление на Вашингтон чужими руками — через йеменских союзников и действия в районе Баб-эль-Мандебского пролива, из-за чего под ударом оказываются сразу две ключевые морские артерии, включая Ормузскую.

Черкашин также прокомментировал готовность Трампа поддержать законопроект о санкциях против РФ. Он напомнил, что подобные утечки случались и раньше, а сам документ даёт президенту право облагать пошлинами торговых партнёров Москвы. По сути, это может стать рычагом давления на третьи страны.

В качестве иллюстрации политолог привёл переговоры с Индией: как только с Нью-Дели удалось достичь компромисса по торговым вопросам, обвинения в поддержке российского ВПК тут же сошли на нет. Поэтому сейчас рано судить, будет ли новый механизм реально задействован именно против Москвы, а не использован в совершенно иных целях.

Относительно возможной 20-процентной пошлины на грузы через Ормузский пролив собеседник радио «Комсомольская правда» выразил скепсис насчёт способности США физически гарантировать безопасность судоходства в регионе. Впрочем, формально ввести такой сбор Вашингтон вполне может, благо большинство плательщиков — его союзники, а крупнейшие торговые партнёры наверняка впоследствии выторгуют себе исключения.

Накануне Дональд Трамп дал понять, что на данном этапе переговоры с Ираном его больше не интересуют. Отвечая на вопрос журналиста, не общался ли Вашингтон не с теми представителями Тегерана, американский лидер заявил, что возвращаться к диалогу он теперь не намерен, поскольку предыдущие контакты ни к чему не привели.