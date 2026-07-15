Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 08:18

«Быстро не получилось»: Трамп оказался во внешнеполитическом тупике на всех направлениях

Американист Черкашин: Внешняя политика команды Трампа перестала работать

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с тем, что прежние внешнеполитические лекала перестали работать, а новых пока попросту нет. Об этом заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.

По его словам, изначально все инициативы Белого дома строились по единому шаблону: стремительное появление, заключение сделки и немедленный выход из проблемы. Однако молниеносно договориться ни по одному ключевому направлению не вышло, а вести долгую позиционную игру там пока не научились.

Касаясь эскалации на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что динамика напряжённости сохранилась даже после предварительных договорённостей с Тегераном. Иран, по его мнению, наращивает давление на Вашингтон чужими руками — через йеменских союзников и действия в районе Баб-эль-Мандебского пролива, из-за чего под ударом оказываются сразу две ключевые морские артерии, включая Ормузскую.

Черкашин также прокомментировал готовность Трампа поддержать законопроект о санкциях против РФ. Он напомнил, что подобные утечки случались и раньше, а сам документ даёт президенту право облагать пошлинами торговых партнёров Москвы. По сути, это может стать рычагом давления на третьи страны.

В качестве иллюстрации политолог привёл переговоры с Индией: как только с Нью-Дели удалось достичь компромисса по торговым вопросам, обвинения в поддержке российского ВПК тут же сошли на нет. Поэтому сейчас рано судить, будет ли новый механизм реально задействован именно против Москвы, а не использован в совершенно иных целях.

Относительно возможной 20-процентной пошлины на грузы через Ормузский пролив собеседник радио «Комсомольская правда» выразил скепсис насчёт способности США физически гарантировать безопасность судоходства в регионе. Впрочем, формально ввести такой сбор Вашингтон вполне может, благо большинство плательщиков — его союзники, а крупнейшие торговые партнёры наверняка впоследствии выторгуют себе исключения.

Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк
Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Накануне Дональд Трамп дал понять, что на данном этапе переговоры с Ираном его больше не интересуют. Отвечая на вопрос журналиста, не общался ли Вашингтон не с теми представителями Тегерана, американский лидер заявил, что возвращаться к диалогу он теперь не намерен, поскольку предыдущие контакты ни к чему не привели.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar