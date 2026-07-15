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Регион
15 июля, 01:47

Трамп заявил, что больше не хочет вести переговоры с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент не намерен продолжать переговоры с Ираном. По словам американского лидера, ситуация изменилась после того, как предыдущие контакты между сторонами не привели к результату.

На вопрос журналиста телеканала Fox News Трея Йингста о том, не велись ли переговоры с неподходящими представителями Тегерана, Трамп ответил отрицательно и заявил о нежелании возвращаться к диалогу.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», – сказал президент США.

В июне Иран и Соединённые Штаты подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося военного противостояния. Однако последующие технические переговоры в Швейцарии завершились без договорённостей. Заявление Трампа прозвучало на фоне нового обострения вокруг отношений Вашингтона и Тегерана.

Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану на следующей неделе
Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану на следующей неделе

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поиске альтернатив Ормузскому проливу для поставок нефти. Президент США отметил, что Вашингтон развивает новые маршруты и инфраструктуру для транспортировки энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что ограничения на движение через пролив, по его словам, касаются только Ирана.

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Юния Ларсон
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