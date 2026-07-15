Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану на следующей неделе

США готовы продолжить военную операцию против Ирана в ближайшие дни, если Тегеран не вернётся к переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, предупредив о новых атаках в случае отсутствия дипломатического решения.

Американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон ожидает от иранской стороны возвращения за стол переговоров. По его словам, именно это может стать условием для прекращения ударов.

«Мы будем бить по ним сегодня, завтра, послезавтра и на следующей неделе», – заявил Трамп.

Президент США не уточнил, какие именно объекты могут стать следующими целями американских военных. При этом он подчеркнул, что операция будет продолжаться пока Иран не согласится возобновить переговорный процесс.

Ранее Life.ru писал, что США начали новую серию ударов по Ирану и заявили о планах усилить давление на Тегеран. Центральное командование американских войск сообщило о поражении целей с помощью авиации, кораблей и беспилотников. Вашингтон утверждает, что действия направлены на защиту судоходства в Ормузском проливе.