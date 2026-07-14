США начали новые удары по Ирану и блокируют Ормузский пролив
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Вооружённые силы США возобновили атаки на иранские объекты. Центральное командование американской армии подтвердило этот факт. Очередная волна ударов началась в 15:00 по восточному времени США (22:00 мск).
«Силы Центрального командования США начали наносить дополнительный раунд ударов по Ирану», — написали представители ведомства в социальной сети X.
Военные планируют дальше ослаблять возможности Ирана. По их данным, Тегеран использует эти ресурсы для атак на торговые суда в Ормузском проливе. Сейчас американские войска готовят возобновление морской блокады иранских портов и прибрежных зон. Этот режим должен заработать в 23:00 по московскому времени.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива для всех судов. Исключение составят только иранские корабли. Американский лидер также анонсировал возвращение морской блокады Ирана. Он уточнил детали этой меры. Ограничения коснутся судов Тегерана и его торговых партнёров.
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