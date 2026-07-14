США начали новые удары по Ирану и блокируют Ормузский пролив

Вооружённые силы США возобновили атаки на иранские объекты. Центральное командование американской армии подтвердило этот факт. Очередная волна ударов началась в 15:00 по восточному времени США (22:00 мск).

Военные планируют дальше ослаблять возможности Ирана. По их данным, Тегеран использует эти ресурсы для атак на торговые суда в Ормузском проливе. Сейчас американские войска готовят возобновление морской блокады иранских портов и прибрежных зон. Этот режим должен заработать в 23:00 по московскому времени.