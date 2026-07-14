Трамп допустил сделку с Ираном, несмотря на возобновление ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорённость с Ираном всё ещё может быть достигнута, несмотря на обострение ситуации и новые американские удары по территории Исламской Республики.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства отметил, что возможность соглашения между Вашингтоном и Тегераном сохраняется.

«Да, думаю, что сделка возможна. Конечно, думаю», – сказал Трамп, комментируя перспективы переговоров с Ираном.

Ранее Life.ru писал, что США заявили о планах стать «хранителем Ормузского пролива» и получать часть стоимости проходящих грузов. Дональд Трамп сообщил о восстановлении ограничений против иранских судов и связанных с ними клиентов. По его словам, меры не должны затронуть корабли других государств.