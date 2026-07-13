США хотят стать «хранителем Ормузского пролива» и брать 20% стоимости грузов

Дональд Трамп заявил, что США возобновляют блокаду морских портов Ирана. По словам американского президента, ограничения должны касаться иранских судов и их клиентов, но не других стран.

Заявление Трамп опубликовал в Truth Social. Он написал, что США восстанавливают «иранскую блокаду», поскольку она не позволит иранским кораблям или связанным с ними клиентам заходить в порты и покидать их.

Отдельно Трамп заявил, что другие страны смогут пользоваться Ормузским проливом «на открытой и справедливой основе». По его словам, Вашингтон намерен стать «хранителем Ормузского пролива».

При этом президент США предложил взимать возмещение за обеспечение безопасности судоходства. Трамп заявил, что США должны получать 20% стоимости всех грузов, которые проходят через этот район.

По словам Трампа, процесс должен начаться немедленно. Reuters также сообщило, что заявление прозвучало на фоне нового обострения между США и Ираном и опасений за безопасность маршрутов через Ормузский пролив.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов для мирового энергетического рынка. По данным Международного энергетического агентства, через него проходит около 25% мировой морской торговли нефтью и примерно 19–20% глобальной торговли СПГ.

Любые ограничения в этом районе могут быстро повлиять на цены на нефть и газ. Reuters уже сообщило о росте цен на нефть более чем на 4% после заявлений Трампа о блокаде и новых рисках для судоходства.