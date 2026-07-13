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Регион
13 июля, 12:38

Трамп: США берут Ормуз под контроль и будут «очень сильно» бить по Ирану

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США берут под контроль Ормузский пролив и начинают наносить по Ирану более серьёзные удары. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телекомпании Fox News. Глава государства утверждает, что Вашингтон и Тегеран уже согласовали сделку по прекращению войны, но «потом они её нарушили».

«Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет... У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить», — сказал президент Штатов.

По словам Трампа, накануне переговорщики США и Ирана «в последний момент» провели встречу, и вновь «всё согласовали», но далее Тегеран якобы потребовал внести пару изменений.

«Я сказал: «Изменений? <…> Мы не будем вносить изменения», — добавил Трамп.

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Напомним, США и Иран вновь обмениваются ударами в Персидском заливе. Известно, что ВС Исламской Республики атаковали военные объекты Штатов в регионе, в том числе в Бахрейне, Омане, Иордании и Кувейте.

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Матвей Константинов
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