«Больше вопросов к Уиткоффу»: Почему Вэнс может стать «козлом отпущения» в провале сделки с Ираном

Американское издание Politico пишет, что в срыве меморандума между Вашингтоном и Тегераном недовольство могут обратить на вице-президента Джей Ди Вэнса. Политик, по данным СМИ, играет заметную роль в переговорном треке с Ираном.

Политолог-американист Борис Межуев в беседе с РИА «ФедералПресс» прокомментировал перспективы репутационных потерь для администрации Дональда Трампа. Эксперт напомнил, что шутка президента о возможном назначении «виноватого» в лице Вэнса может оказаться пророческой, хотя сам глава Белого дома традиционно приписывает успехи себе.

Аналитик отмечает, что напрямую придраться к действиям вице-президента сложно — объективных провалов в его работе на иранском направлении пока не видно. Однако возобновление боевых действий в регионе уже наносит ущерб имиджу Вэнса как эффективного переговорщика. До этого его медийные проекты также не приносили лавров: поездка в Венгрию с публичной поддержкой Орбана обернулась поражением последнего, а пакистанская миссия не дала результатов.

Главный козырь политика заключался в образе «голоса мира» внутри администрации — он был наименее замешан в жёсткой линии по Ирану. Теперь, когда он стал публичным лицом процесса, эта позиция превращается в уязвимость. Впрочем, Межуев считает, что списывать Вэнса со счетов преждевременно: фундаментальный просчёт лежит на Трампе, главе Пентагона Хегсете и покойном сенаторе Линдси Грэме*, который подталкивал президента к силовому сценарию.

Гораздо более шаткое положение, по мнению политолога, у спецпосланника Уиткоффа и советника Кушнера. Попытка сделать из Уиткоффа нового Киссинджера для челночной дипломатии провалилась — он не сумел добиться подвижек ни по России, ни по Ирану. В экспертном сообществе США растёт раздражение тем, что ключевые досье доверяют непрофессионалам. Уиткоффу, скорее всего, предъявят максимум претензий, а для Вэнса защитники вроде Такера Карлсона ещё найдут смягчающие аргументы.

Накануне стало известно, что вина за срыв меморандума США с Ираном может лечь на Джей Ди Вэнса. По данным Politico, именно Вэнс был ключевым переговорщиком с Тегераном. Экс-чиновник Белого дома отметил, что нарушение договорённостей было предопределено.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.