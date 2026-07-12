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12 июля, 15:24

CNN: Американские арсеналы до сих пор истощены на фоне войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandinashr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandinashr

Запасы ряда ключевых американских вооружений остаются истощёнными, а Пентагон пытается ускорить расширение производственной базы на фоне продолжающейся войны с Ираном. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Министерство активно ищет и внедряет наилучшие американские инновации, где бы они ни располагались, чтобы обеспечить масштабное производство и повысить устойчивость цепочек поставок», — заявил неназванный представитель Военного министерства США.

По словам чиновника, ведомство намерено оперативно наращивать возможности оборонной промышленности. Основное внимание уделяется увеличению выпуска продукции и снижению зависимости от уязвимых поставок. В CNN отметили, что продолжение американских ударов по Ирану может ещё сильнее увеличить нагрузку на военно-промышленный комплекс страны.

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Ранее Соединённые Штаты поразили около 140 военных целей на территории Ирана в ходе новой атаки, проведённой в ночь на 12 июля. В Пентагоне уточнили, что серия авиаударов за неделю достигла третьей волны. За три вечера, по отчётам CENTCOM, поражено более 300 позиций. Также ведомство отчиталось о помощи в проведении свыше 800 судов с около 400 млн баррелей нефти с начала мая.

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Александра Мышляева
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